متى يباح للولد أن يلبس خاتم الذهب؟.. اعرف آراء الفقهاء

متى يباح للولد أن يتختم بخاتم الذهب؟ عن هذه المسألة، أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه يقول "متى يباح للولد أن يتختم بخاتم الذهب؟ وهل السنة لبس الخاتم في اليد اليسرى أم اليمنى للرجال؟ وكيف نوفق بين الأحاديث التي تناولت الأمر؟



متى يباح للولد أن يلبس خاتم الذهب؟

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، إن لبس خاتم الذهب للنساء حلال بالإجماع، أما لبس خاتم الذهب للرجال ، قد انعقد إجماع الأمة سلفا وخلفا على حرمة تختم الرجال بالذهب، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا ابن حزم الظاهري، والذي أباح للرجال لبس الذهب وقوله هنا لا يخرق الإجماع، فهو قول شاذ لا يعول عليه، وقال البعض فإنه مكروه، والقول الأصح أن لبس الذهب للرجال حرام.

وأشار إلى أن التختم بالذهب للصبيان، فمختلف فيه بين العلماء، وهو الصبي الذكر الذي لم يبلغ الحلم، وحكم لبسه للذهب.

آراء الفقهاء في لبس خاتم الذهب



وأوضح، أن الحنفية ذهبوا إلى أن لبس الذهب للصبيان مكروه كراهة تحريم، لما ورد في الحديث "كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه للجواري" وهذا الحديث صحيح، أما الفضة فقالوا بجواز لبس خاتم الفضة وذلك للسلطان أو القاضي وما شابه.

وأضاف، أن المالكية قالوا إن حكم لبس الذهب للصبيان في الراجح من مذهبهم أنه مكروه، ومقابل المكروه عندهم أن تختم الصبي حرام.

وذهب الحنابلة إلى التحريم في لبس الذهب للصبي، والحرمة هنا تكون على من ألبسه الذهب أو من أمره أو من سمح له ، لأن الصبي لم يبلغ الحلم ولم يكلف بعد.

وقال الشافعية، إنه يجوز للصبي لبس خاتم الذهب.

وذكر أنه يجوز التختم في اليمني والتختم في اليسرى، وإن كان التختم للزينة فالأفضل أن يلبسه في اليمين، وإن كان التختم لمجرد التختم فالأولى أن يلبسه في اليسار ويخلعه باليمين.