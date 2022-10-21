المستشار الألماني يبدأ الأربعاء المقبل زيارة خارجية تشمل فرنسا واليونان

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء المقبل إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك لتبادل وجهات النظر حول قضايا السياسة الثنائية والأوروبية الحالية.



يشار إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد التقيا - خلال اجتماع أمس في بروكسل - وأبديا رغبة في التهدئة فيما بينهما بعد الخلافات التي ظهرت علناً بين باريس وبرلين.



جدير بالذكر أن ماكرون وشولتس كانا على خلاف كبير عندما وصلا إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي وعقدا اجتماعًا على انفراد استغرق نصف الساعة، من دون مستشارين، قبل أن يلتقيا القادة الآخرين لدول التكتل.

من جهة أخرى، يزور المستشار الألماني اليونان يوم الخميس المقبل، للقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك لتبادل وجهات النظر حول قضايا السياسة الاقتصادية والأوروبية الحالية ومن بينها أزمة الطاقة.

يشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا أمس على "خارطة طريق" بهدف وقف ارتفاع أسعار الطاقة.

