عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني يبدأ الأربعاء المقبل زيارة خارجية تشمل فرنسا واليونان

صدى البلد

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء المقبل إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك لتبادل وجهات النظر حول قضايا السياسة الثنائية والأوروبية الحالية.

 


يشار إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد التقيا - خلال اجتماع أمس في بروكسل - وأبديا رغبة في التهدئة فيما بينهما بعد الخلافات التي ظهرت علناً بين باريس وبرلين.

 


جدير بالذكر أن ماكرون وشولتس كانا على خلاف كبير عندما وصلا إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي وعقدا اجتماعًا على انفراد استغرق نصف الساعة، من دون مستشارين، قبل أن يلتقيا القادة الآخرين لدول التكتل.
من جهة أخرى، يزور المستشار الألماني اليونان يوم الخميس المقبل، للقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك لتبادل وجهات النظر حول قضايا السياسة الاقتصادية والأوروبية الحالية ومن بينها أزمة الطاقة.
يشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا أمس على "خارطة طريق" بهدف وقف ارتفاع أسعار الطاقة. 
 

أولاف شولتس المستشار الألماني باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ماهي العهدة الملكية التى زارها ولي العهد الأردني وخطيبته رجوة؟|شاهد

تعرضت للهجوم والتوبيخ.. من هي حبيبة حسام التي أثارت السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

رفض المشاركة مرتين .. تين هاج يكشف كواليس تمرد رونالدو

المخابرات الأوكرانية: تفجير روسيا لـ سد كاخوفكا سيسبب كارثة تمتد لدول أخرى

مفاجأة جديدة.. الأرصاد تعلن موعد سقوط الأمطار بالقاهرة والوجه البحري

البداية والنهاية.. خطيب المسجد النبوي: 7 أسرار لأسماء الله الحسنى

خطأ كبير بـ فيسبوك ماسنجر يمكن الآخرين من قراءة رسائلك.. إليك الحل

سوريا.. العثور علي مقبرة جماعية لضحايا داعش بمدينة تدمر الأثرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كشفت عن زيادة وزنها...أبنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بملابس كاجوال.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

4 ملايين إسترليني لقطعة واحدة.. تفاصيل أغلى إطلالة لميجان ماركل في 2022

طبيب يحذر من أدوية الكحة والبديل موجود في كل بيت| تفاصيل

فيديو

هبوط الدولار عالميا.. ومفاجأة في أسعار الذهب

أمطار رعدية تضرب المحافظات.. استمرار تحذيرات الأرصاد من حالة الطقس

قشطة يابا.. سخرية صبري فواز ورد مصطفى كامل.. تفاصيل بالفيديوجراف

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ