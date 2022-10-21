بعد إصابة الونش .. فيريرا يجهز الزناري لمواجهة سيراميكا كليوباترا

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تجهيز البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لمصطفى الزناري مدافع الأبيض للمشاركة أساسيا أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المقبلة في الدوري.

يأتي ذلك في ظل غياب محمود حمدي " الونش" عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الماضية في الجولة الأولى للدوري، وغياب حسام عبد المجيد المنضم للمنتخب الأولمبي الذي يستعد لمواجهة أي سواتيني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ومن المقرر أن يشارك الزناري في المباراة المقبلة بجوار كل من حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني