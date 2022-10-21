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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أميرة جمال تشيد بمبادرة أخلاقنا جميلة : تدعو للتفاؤل وترسخ للقيم المصرية

أميرة جمال
أميرة جمال

أشادت الإعلامية أميرة جمال بمبادرة "أخلاقنا جميلة" التى أطلقتها مؤخرا، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت أميرة جمال فى برنامج "ع التراك" على On Sport FM، إن المبادرة تدعو للتفاؤل ونشر الأخلاق والقيم الحميدة بين المجتمع وهو الأمر الذى افتقدناه مؤخرا.

وأكدت أميرة جمال أن المبادرة ترسخ للقيم والمبادئ التى تربينا عليها، مشيدة فى نفس الوقت بمبادرة "المتحدة" لمواجهة المخدرات، مؤكدة أن الأخيرة سرطان العصر، ويجب توعية شبابنا بمخاطر الإدمان.

وأوضحت أميرة جمال أن مبادرات الشركة المتحدة شيء محترم جدا ويجب على الإعلام إبراز مثل هذه الحملات الإيجابية.

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