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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبنزلش لحد..

أحمد الكاس: صالح سليم عرض علي اللعب للأهلي

صدى البلد

قال أحمد الكاس، نجم منتخب مصر الأسبق، إنه عرض عليه اللعب لصالح النادي الأهلي في عهد الكابتن صالح سليم.

وأضاف أحمد الكاس خلال لقاء خاص مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ببرنامج "كورة بلدنا" المذاع عبر فضائية "الشمس": "كنت لسه صغير.. وقابلت كابتن صالح ومكنتش مصدق".

وأشار أحمد الكس إلى أنه عندما التقى بالكابتن صالح سليم كان عمره 18 عاما، وقال له نصا: "أنا مبنزلش لحد، بس عشان عارف إنك ولد كويس فأنا نزلتلك"، لافتا إلى أنه كان مدرك أن كابتن صالح شخصية عظيمة ومحترمة.

وكشف أنه لم يلتحق بالنادي الأهلي حينها لأنه كان صغيرا وليس مدركا للوضع، مضيفا: "مكنتش لسه دخلت حتى منتخب مصر.. وإجراءات انضمامي للأهلي لم تتم، وبعدها انضمت لنادي الزمالك تحت قيادة كابتن فاروق جعفر، من صغري كنت بحب الزمالك".

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