عبد القوي: قوافل التحالف الوطني ستصل للقليوبية ضمن برنامج يشمل جميع المحافظات

قال النائب طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن التحالف الوطني تحالف ولد قويا وخلاقا، كما أن الهدف الرئيسي لإقامته هو دعم الأسر الأكثر احتياجا دعما حقيقيا.

وأضاف "عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذا التحالف وجد دعما من قبل الرئيس السيسي والحكومة، موضحا أنه منذ عدة أيام وصل التحالف إلى صعيد مصر وتحديدا محافظة سوهاج، وتمت قافلة على أعلي مستوي، منها خدمات ومساعدات نقدية وبرامج تنظيم أسرة.

وتابع أن القافلة شاملة ساهمت بها أكثر من 12 جمعية ومؤسسة أهلية، لافتا إلى أن يوم الأربعاء القادم هناك قافلة ضخمة ستكون فى محافظة القليوبية، وتابعا جميع محافظات مصر، حيث أنه برنامج موسع وكبير الكل يشارك به.