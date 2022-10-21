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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد القوي: قوافل التحالف الوطني ستصل للقليوبية ضمن برنامج يشمل جميع المحافظات

النائب طلعت عبد
النائب طلعت عبد القوي

قال النائب طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن التحالف الوطني تحالف ولد قويا وخلاقا، كما أن الهدف الرئيسي لإقامته هو دعم الأسر الأكثر احتياجا دعما حقيقيا.

وأضاف "عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذا التحالف وجد دعما من قبل الرئيس السيسي والحكومة، موضحا أنه منذ عدة أيام وصل التحالف إلى صعيد مصر وتحديدا محافظة سوهاج، وتمت قافلة على أعلي مستوي، منها خدمات ومساعدات نقدية وبرامج تنظيم أسرة.

وتابع أن القافلة شاملة ساهمت بها أكثر من 12 جمعية ومؤسسة أهلية، لافتا إلى أن يوم الأربعاء القادم هناك قافلة ضخمة ستكون فى محافظة القليوبية، وتابعا جميع محافظات مصر، حيث أنه برنامج موسع وكبير الكل يشارك به.

النائب طلعت عبد القوي التحالف الوطني المؤسسات الأهلية محافظة القليوبية صعيد مصر

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عبد القوي: قوافل التحالف الوطني ستصل للقليوبية ضمن برنامج يشمل جميع المحافظات

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