البيئة: قوافل توعوية بجنوب سيناء استعدادا لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ

نظم جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، قافلة توعوية على مدار أسبوع كامل بمدن محافظة جنوب سيناء (ابو رديس_ وابو زنيبة_سانت كاترين _ راس سدر) وذلك على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنشر وخلق وعي بيئي بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته العمرية.

تضمن اليوم الافتتاحي للقافلة تنفيذ أنشطة للتوعية البيئية بمدينة أبورديس بمجلس مدينة أبورديس، ومدرسة أبورديس الثانوية، ومدرسة أبورديس الإعدادية حيث تم تنفيذ ٣ ندوات تضمنت مواضيع (التنمية المستدامة- التغيرات المناخية - مفهوم البيئة)، كما تم تنفيذ ورشتي عمل عن إعادة تدوير الورق والمخلفات الإلكترونية.

وتم التنويه بضرورة عمل أنشطة بيئية متعددة بالمدرسة ومتابعة النشاط الطلابي البيئي بشكل دوري، حيث يأتي ذلك حرصا على ادماج الجيل الحالي في المنظومة البيئية واشراكه في العمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، وكذا ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المتاحة. وتستهدف القافلة التوعوية مدارس تلك المدن والاجهزة الادارية والعاملين بقطاعات مختلفة.

ويعتبر المحور البيئي والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة من أحد المحاور الهامة لما يعانيه المجتمع الدولي من قضايا عالمية تمس التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية والتي أثرت على فقد الكائنات الحية وأدت إلى المساس بحقوق الأجيال القادمة من بيئة كريمة وتنوع وتداخل وتوازن بيئي يحقق الامن والعدالة.

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