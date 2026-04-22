رئيس مجلس الشيوخ يتقدم ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ44 لتحرير سيناء

بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء.

جاء فيها :

فخامة السيد الرئيس / عبــد الفتــاح السيسى

رئيس جمهورية مصر العربية

تحية إجلال وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد،،

فيطيب لي بداية، أن أتقدم إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات؛ بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء الغالية.

هذا اليوم التاريخي المجيد؛ الذي جاء تتويجاً لتضحيات أبناء الوطن المخلصين، كما جاء نتيجة لحنكة المفاوض المصري في جولات مفاوضات السلام في وقت دقيق من عمر الوطن.



وفي مقام الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الغالية؛ فإننا في مجلس الشيوخ؛ إذ نُعظم- بكل وفاء وتقدير- تضحيات مصابي حرب أكتوبر المجيدة، فإننا ندعو المولى عزّ وجلّ أن يتغمد شهداء الواجب من أبناء الوطن الأبرار بواسع رحمته؛ وهو ما نُقّدر معه - بكل امتنان - ما يتحمله رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من مسئوليات جسام في الحرب والسلام؛ حفظهم الله وجعلهم ذُخراً لمصرنا العزيزة.

وإننا في مجلس الشيوخ؛ نُجدد - بكل يقين - تقديرنا لجهود فخامتكم في تعزيز مسيرة التنمية في سيناء؛ كما نُثمن إيمانكم الراسخ بأنها جزء غالٍ من الوطن لا يتجزأ عنه أبداً.

وختاماً؛ إذ أجدد لفخامتكم خالص التهاني، فإنني أدعو الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير والحق خطاكم، وأن يديم على مصرنا الغالية وشعبها الأبي الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،