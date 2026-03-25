رئيس الشيوخ: نساند جهود الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة

أكد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مساندته الكاملة لجهود الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أهمية تعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أنه يتعامل مع المرحلة الحالية بوعي كامل لطبيعة التحديات، مع الالتزام بأداء دوره الدستوري بما يحقق مصالح الدولة ويحافظ على توازنها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأشاد مجلس الشيوخ بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس رؤية حكيمة تسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وتدعم قدرتها على مواجهة الأزمات.

وأشار المجلس إلى أن التحركات الأخيرة، خاصة على الصعيد العربي، تعكس عمق العلاقات بين مصر وأشقائها، وتؤكد وحدة المصير، لافتًا إلى أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

كما جدد المجلس موقفه الثابت في رفض أي اعتداءات تمس سيادة الدول العربية، مؤكدًا تضامنه الكامل معها، ودعمه للجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية، ومنع تفاقم الأزمات.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية، ودعم مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الدقيقة، بما يعزز من قدرة مصر على الاستمرار في مسار الاستقرار والتنمية.