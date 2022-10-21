البريد بعد حصد جائزة النجم الصاعد: التحول الرقمي والشمول المالي ليس بالكلام

قال أحمد منصور الأمين العام للهيئة القومية للبريد، إن حصول البريد المصري على جائزة النجم الصاعد عن أداء البريد المصري خلال عام ٢٠٢١ من الاتحاد البريدي العالمي تمثل تقدير رفيع المستوى لجميع العاملين بالهيئة، وتجسيد لعمليات التطوير الكبيرة التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أحمد منصور في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “العاملون بالبريد المصري يتفانون في العمل، رافعين شعار الجودة والدقة في العمل.. التحول الرقمي والشمول المالي ليس مجرد مصطلحات نرددها ولكن لدينا تغيير حقيقي على أرض الواقع من خلال منظومة تكنولوجية على أحدث مستوى”.

البريد شهد تطوير

وتابع: “البريد شهد تطوير في المباني والعالمين تم إعدادهم بشكل كبير من خلال الدورات التأهيلية لرفع كفاءتهم وتحسين المنظومة بالكامل”، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ثقة العملاء.

