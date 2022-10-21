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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بداخله 16.5طن .. ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة البن المغشوش بالقاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكن رجال مباحث التموين من ضبط 16,5 طن "بن" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات وهمية ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة البن بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية، ويشكل خطراً على الصحة العامة ، وتم العثور علي 5 ماكينة خط إنتاج وتعبئة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وزارة الداخلية مباحث التموين السلع الغذائية الصحة العامة الرقابة على الاسواق أجهزة وزارة الداخلية

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