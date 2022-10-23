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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري في وصف النبي: رسول الله أوتي الحسن كله.. فيديو

عصام الروبي
عصام الروبي

كشف الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن مواصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، قائلا إن الرسول عليه السلام له صفات خُلْقية وله صفات أخرى خُلُقية.
 

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وقال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف،، خلال استضافته ببرنامج "مصر أحلى"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "وفاء طولان"،: "من الصفات الخلقية للبني هو أن الله خلقه في أحسن صورة، وكان لونه يميل للحمرة".

 

وأضاف الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف،: "النبي عليه السلام كان واسعا العينين عظيم الفم وكان لو عينيه سوداء، حاجباه كانتا غاية في الروعة"، لافتا: "كان شعره أسودا، ولحيته كثيفه".

 

وأوضح الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف،: "النور كان يتلألأ في وجه النبي عليه السلام"، مشيرا: "رسول الله أوتي الحسن كله، وكانت ضحكته التبسم".
 

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