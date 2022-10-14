الصحابة فعلوا ذلك.. عصام الروبي يوضح حكم الشرع في تنظيم النسل| فيديو

كشف الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم الشرع في تنظيم النسل.



وقال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف،، خلال استضافته ببرنامج "مصر أحلى"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "وفاء طولان"،: "قضية تنظيم النسل حلال وذلك بنص القرآن الكريم"، موضحا: "الصحابة كانوا يعزلون حتى لا تحمل نسائهم في زمانهم والنبي لم ينكر عليهم ذلك".

وأضاف الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف،: "مسألة تنظيم النسل جائزة ولا شيء فيها خاصة لو أن الظروف المجتمعية تقتضي ذلك"، مؤكدا: "المسألة جائزة".



وأشار: "هناك خلاف بين العلماء بين مسألة تحديد النسل"، متابعا: "من كان لديه مال وظروفه ميسورة ولن يرهق الدولة أو يكون عالة على المجتمع فيخلف قدر ما شاء، لكن إذا كانت الظروف على قدر الحال ليس من العقل أن أكثر من الإنجاب".

