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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

936 وحدة سكنية كاملة التشطيب .. مزايا مشروع مثلث ماسبيرو

المهندس نسيم سليم
المهندس نسيم سليم

كشف المهندس نسيم سليم مدير تنفيذ تطوير مشروع أبراج مثلث ماسبيرو بشارع الجلاء آخر مستجدات تنفيذ المشروع .


وقال  المهندس نسيم سليم خلال تقرير أذاعه برنامج حياة جديدة عبر فضائية الحياة، إن القيادة السياسية وجهت بتطوير هذه المنطقة بتوفير سكن آمن للمواطنين وتم البدء فى المشروع فى 2019 ولإنهاء هذا المشروع الضخم فى الوقت المحدد بتوزيع المهام على 3 شركات كبرى المشهود لها بالكفاءة .

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع تم بالتعاون محافظة القاهرة مع صندوق تطوير العشوائيات بإخلاء الأهالى عن طريق التعويضات او الانتقال لمناطق سكنية أخرى وتوفير سكن بديل لهم لحين عودتهم مرة أخرى للمنطقة بعد تطويرها ، منوها أن المشروع يتكون من 19 طابق بإجمالى 936 وحدة سكنية كاملة التشطيب .

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