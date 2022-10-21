نبيل الحلفاوي: من العبث إقحام الأهلي في مقارنات



وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة لجماهير النادى الاهلي وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب الحلفاوي فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "نصيحة للأهلوية.. بطولات.. أرقام.. رعاية.. محافل دولية.. وطنية.. مبادئ وتقاليد...الخ من العبث تدخلوا الأهلي في مقارنات.. لأن ببساطة الأهلي خارج المقارنة".







سادت حالة من الارتياح الشديد داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بعد النجاح المبهر في الحصول على أكبر عقد رعاية وبث فضائي في تاريخ الأندية المصرية والعربية والأفريقية.



وأعلن الأهلي في وقت سابق عن توصله لإتفاق مع شركة إتصالات مصر لتكون الراعي الرئيسي واليوم أعلن عن توقيع عقد مع بنك أبو ظبي الأول مصر لمدة أربع سنوات قادمة ليكون «الراعي والبنك الرسمي للنادي الأهلي».

