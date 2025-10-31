بحضور محبيه وتلاميذه.. تشييع جنازة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد| فيديو

شيّع المئات من المصلين جثمان الراحل عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وودعه عدد كبير من محبيه وتلاميذه في صلاة الجنازة.

ونعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، وشقيق الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد - نقيب قراء القاهرة، قارئ مسجد الإمام الشافعي، الذي وافته المنية اليوم.

وأعلن الشيخ ياسر عبدالباسط عبدالصمد، وفاة شقيقه عصام عبد الباسط عبد الصمد.

وكتب عبر حسابه على فيس بوك: “إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، ‏‎بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي فقيدنا الغالي ‏‎الأستاذ عصام عبد الباسط عبد الصمد، ‏‎الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥".

