تكثيف أعمال الزراعة والتجميل بمدينة 6 أكتوبر تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر عن تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة المسطحات الخضراء وتجميل المداخل والمحاور الحيوية بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكثيف أعمال الزراعة والتجميل بالمدن الجديدة تزامنًا مع فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن الخطة تتضمن زراعة مسطحات جديدة بطول محور ٢٦ يوليو ووصلة دهشور وطريق الواحات، بالإضافة إلى تطوير الحدائق العامة والميادين الرئيسية، بما يعكس المظهر الحضاري للمدينة ويتماشى مع الاستعدادات الجارية لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأشار المهندس راضى خليل نائب رئيس الجهاز إلى أن فرق الزراعة تواصل العمل يوميًا لتنسيق الأشجار وزراعة شتلات الزهور الموسمية وتكثيف أعمال الري المنتظم للمسطحات، لضمان استدامة المظهر الجمالي.

أوضح كلا من المهندس هشام جعفر مدير عام الزراعه،المهندسة رشا أبو زيد، معاون رئيس الجهاز والمهندس على البيلى مدير ادارة الزراعه أن الإدارة تعمل وفق خطة زمنية محددة للانتهاء من كافة أعمال الزراعة والتجميل قبل موعد الافتتاح، مؤكدة الحرص على إبراز هوية المدينة الخضراء بالشكل اللائق.