فن وثقافة

تامر حسين يكشف عن تفاصيل ألبومه الجديد مع تامر عاشور

الشاعر تامر حسين و النجم تامر عاشور
الشاعر تامر حسين و النجم تامر عاشور
أوركيد سامي

أعلن الشاعر والكاتب الكبير تامر حسين، عن تحضيراته لألبوم غنائي جديد بالتعاون مع المطرب تامر عاشور، والذي من المتوقع أن يُطرح قريبًا عبر جميع منصات الاستماع الرقمية.

وقال تامر حسين لـ "صدى البلد": "لم يتم تحديد عدد الاغاني حتي الآن احنا في ورشة عمل و أن شاء الله في مفاجأت كثير مع النجم تامر عاشور

و يذكر أن في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، كشف تامر حسين عن تفاصيل التعاون، قائلاً: "مع صديقي الغالي الفنان المبدع، وشكرًا يا تيمو على اليوم الحلو والوجبات، استنونا في ألبوم تامر إن شاء الله."

ويُعد هذا التعاون هو الثاني بين تامر حسين وتامر عاشور، حيث سبق لهما العمل معًا في مشاريع ناجحة حققت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

كما قام تامر حسين بمواساة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤكدًا أنها بصحة جيدة، وكتب عبر حسابه على "إكس" قائلاً: "لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب وزي الفل الحمد لله وبتسلم عليكم."

وفي لفتة وطنية، أعلن تامر حسين عن إصدار أغنية "غالية علينا يا بلادنا" بمشاركة عدد من كبار صناع العمل، من بينهم عمرو مصطفى، توما، وهاني محروس، مؤكدًا أن الأغنية ستكون إهداء إلى مصر من جميع فريق العمل.

تامر عاشور

