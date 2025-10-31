مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف عن لجنة تحكيم العروض المسرحية في دورته الثالثة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن لجنة تحكيم مسار عروض المسرح المدرسي والفرق في دورته الثالثة، والتي من المقرر انعقادها في الفترة من 10 وحتى 14 نوفمبر.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز الأسماء في مجال المسرح، وهم: المخرج إسلام إمام، والناقد باسم صادق، وأ.د. سمر سعيد، والفنانة عزة لبيب والمخرج محمد الطايع، وتأتي اللجنة هذا العام بتشكيل يجمع بين الخبرة الأكاديمية والرؤية الفنية، لتقييم العروض المشاركة بروح داعمة للمواهب الصغيرة ومشجعة للإبداع المسرحي، في إطار سعي المهرجان لاكتشاف طاقات الأطفال وتنمية حب المسرح لديهم في أجواء من الفن والتواصل العربي المشترك.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ترأسه شرفيا الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ويُقام تحت رعاية جمعية الفن والثقافة “بتاح”، وبالدعم الأدبي من وزارة الثقافة المصرية، ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية.