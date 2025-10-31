مشاجرة مصر القديمة.. القبض على طالبين تعديا على 4 آخرين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى، تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة من إحدى السيدات ونجلتها "يحملان جنسية إحدى الدول"، بتضررهما من تعرض (4 طلاب "أحفاد الأولى" يحملون ذات الجنسية) للسب والضرب من قبل طالبان عقب إنتهاء اليوم الدراسى دون حدوث إصابات ،لخلافات بينهم إثر اللهو خارج المدرسة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (طالبان – مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.