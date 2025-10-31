محامية: قائمة المنقولات اختراع مصري لحماية حقوق الزوجة

أكدت المحامية دينا المقدم أن قائمة المنقولات الزوجية تُعد اختراعًا مصريًا خالصًا، نشأ من العادات والتقاليد التي ترسخت في المجتمع المصري على مدار العقود الماضية.

تأسيس منزل الزوجية

وأوضحت المقدم، خلال لقائها في برنامج "ست الستات" المذاع عبر قناة DMC، أن هذا النظام العرفي جاء نتيجة تطور في دور المرأة ومشاركتها المادية في تأسيس منزل الزوجية، حيث أصبحت الزوجة اليوم تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تجهيز بيتها ودفع مبالغ مالية أحيانًا كبيرة.

حق الزوجة في حال وقوع خلاف

وأضافت أن هذا الواقع جعل من الضروري وجود آلية تضمن حق الزوجة في حال وقوع خلاف أو انفصال، ومن هنا جاءت فكرة قائمة المنقولات، التي تُعد وسيلة قانونية وعرفية في الوقت نفسه لتأمين حقوق المرأة.

وأشارت المقدم إلى أن القانون المصري يتعامل مع قائمة المنقولات باعتبارها نوعًا من إيصالات الأمانة، موضحة أن من حق الزوجة المطالبة بها قانونيًا سواء في حالة الطلاق للضرر أو الخلع، طالما أن القائمة ثابتة وموقعة من الزوج.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الهدف من القائمة ليس إثارة النزاعات أو الانتقام، وإنما ضمان العدالة وحفظ الحقوق في إطار من الاحترام المتبادل بين الزوجين.