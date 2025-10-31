قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع .. تعرف عليها

كتب محمود مطاوع

 استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 25 إلى 31 أكتوبر 2025، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات وافتتاحات لمشروعات حيوية.

تضمنت الأنشطة، إجراء رئيس الوزراء جولة ميدانية بمحافظة السويس، شملت تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، من أبرزها افتتاح مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز بمصفاة تكرير شركة "النصر للبترول"، وكذلك تفقد جامعة السويس الأهلية، ومستشفى دار صحة المرأة والطفل.

خلال الجولة، افتتح وتفقد  عددًا من المشروعات الصناعية المهمة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت افتتاح مصنع "كمت للصناعات التكاملية" لإنتاج وتعبئة "الإيثانول" بطاقة إنتاجية 2 مليون لتر سنويًا، وكذلك افتتاح "مصنع سيناي للمستلزمات الطبية" بطاقة إنتاجية 60 مليون قفاز طبي سنويًا.

كما شهد إعادة تشغيل مصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بعد توقف أكثر من عامين، وكذلك افتتاح مستودع مواني دبي العالمية "مصر للخدمات اللوجستية" باستثمارات 85 مليون دولار.

وشملت الأنشطة، ترؤس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لمناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من الوثيقة، مؤكدًا استمرار الجهود لتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.

كما افتتح مشروع تطوير سوق العتبة بعد اكتمال أعمال تطويره وإعادة تأهيله، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعادة إحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة.

وتضمنت الأنشطة، مشاركة رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بشرم الشيخ، تزامنًا مع تسلم مصر رئاسة منظمة "الإنتوساي"، وخلال كلمته بالمؤتمر أكد حرص الدولة على استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات وتمكينه من أداء مهامه على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن مصر تضع جميع إمكاناتها وخبراتها المهنية وتجاربها الرائدة قيد إفادة المجتمع الدولي للرقابة خلال الدورة الرئاسية القادمة للإنتوساي.

كما أجرى جولة ميدانية لمتابعة اللمسات النهائية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية بالتنسيق الفاعل بين الجهات المعنية لضمان خروج الحفل بالشكل الذي يتناسب مع مكانة مصر وإرثها الحضاري ويعكس صورة مميزة عن إنجازات الدولة المصرية.

وخلال الجولة، اطلع على جانبٍ من تحضيرات فعاليات الاحتفالية، والترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المنتظر مشاركتها في حفل الافتتاح، كما تابع موقف التجهيزات الجارية داخل المتحف وقاعات العرض المختلفة.

شملت الأنشطة استقبال الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، والوفد رفيع المستوى المرافق له، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة تناولت عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد رئيس الوزراء أن موقف الكويت الداعم لمصر محل تقدير على جميع المستويات المختلفة، مشيرًا إلى التوافق بين حكومتي الدولتين على بحث فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات المختلفة.

مدبولي رئيس الوزراء النصر للبترول العتبة

