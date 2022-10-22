انتقد المغرضين فقط.. إبراهيم عيسى: لا عاش ولا كان اللي يهاجم جمهور الأهلي

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أنه لم يهاجم جمهور الأهلي الذي يعد قطاع واسع من الشعب المصري ولكنه يهاجم المتعصبين والمغرضين الذين يريدون إحداث فتنة في المجتمع المصري، قائلا: "لا عاش ولا كان اللي يهاجم جمهور الأهلي وده قطاع كبير من المصريين".

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الشعب المصري عبارة عن جمهور أهلي وزمالك ويهاجم سلوكيات وبالفعل يوجد اختراق اخواني لجماهير الأهلي واختراق سلفي لجماهير الزمالك، مؤكدا أن هناك جهات وأجهزة ترصده هذه الاختراقات.

وتابع: "يتم استخدام أولتراس الاهلي للهجوم على البلد وإحداث فتنة من بعد 25 يناير حينما دخلت الرياضة في السياسة، وحتى الان يستخدموا الالتراس لمصلحة نشر كراهية وبث فتنة داخل المجتمع".