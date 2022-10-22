شالوا العربية من فرحتهم .. نوال الزغبى: المصريون لهم مكانة خاصة فى قلبى

كشفت الفنانة نوال الزغبي كواليس صعودها لأول مرة على المسرح وحضورها حفلة غنائية .



وقالت "الزغبى" خلال استضافتها ببرنامج انغام والمذاع عبر فضائية dmc، إن أول مرة صعدت للمسرح انتابها الخوف وتنسى الكلام وكانت تدور برأسها الكثير من الأفكار هل الجمهور سيحبها ويتقبلها أم لا؟ وكانت اول اغنية لها على المسرح كانت بعنوان " وحياتى عندك صدقنى " وحققت نجاح كبير.



وأشارت إلى أن أول حفلة لها فى مصر كانت فى ليالى التليفزيون كانت فى الثانية عشر منتصف الليل وانتهت الحلقة الساعة 3 فجرا وعقبت " الدنيا اتقلبت فى مصر وحسيت انى مشهورة أوى ساعتها وتانى يوم مقدرتش امشى فى الشارع الناس حفظت شكلى والآلاف من المصريين شالوا العربية من فرحته بيا والشعب المصرى ليه مكانة خاصة فى قلبى".

