عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شالوا العربية من فرحتهم .. نوال الزغبى: المصريون لهم مكانة خاصة فى قلبى

نوال الزغبى
نوال الزغبى

كشفت الفنانة نوال الزغبي كواليس صعودها لأول مرة على المسرح وحضورها حفلة غنائية .


وقالت "الزغبى" خلال استضافتها ببرنامج انغام والمذاع عبر فضائية dmc، إن أول مرة صعدت للمسرح انتابها الخوف وتنسى الكلام وكانت تدور برأسها الكثير من الأفكار هل الجمهور سيحبها ويتقبلها أم لا؟  وكانت اول اغنية لها على المسرح كانت بعنوان " وحياتى عندك صدقنى " وحققت نجاح كبير.


وأشارت إلى أن أول حفلة لها فى مصر كانت فى ليالى التليفزيون كانت فى الثانية عشر منتصف الليل وانتهت الحلقة الساعة 3 فجرا وعقبت " الدنيا اتقلبت فى مصر وحسيت انى مشهورة أوى ساعتها وتانى يوم مقدرتش امشى فى الشارع الناس حفظت شكلى والآلاف من المصريين شالوا العربية من فرحته بيا والشعب المصرى ليه مكانة خاصة فى قلبى".
 

نوال الزغبي أغنية المسرح حفل كواليس منتصف الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

صور جديدة.. فستان سالي عبد السلام يثير الجدل في عيد ميلاد زوجها|شاهد

ترشيحاتنا

نوال الزغبي تكشف سبب رفضها التمثيل مع عمرو دياب.. وتروى موقف مؤثر للجمهور

دار الإفتاء: ابتعد عن اكتناز المال ووضعه تحت البلاطة واستثمره في البنوك

متى يباح للولد أن يلبس خاتم الذهب؟.. اعرف آراء الفقهاء

أخبار الفن| حسام حبيب يكشف سبب طلاق شريين وحكايات الإدمان والانتحار .. كواليس صورة ديانا هشام ومحمد صلاح.. تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم السبت 22-10-2022

ثراء جبيل تروي تفاصيل تعرضها للتحرش من طبيب.. ومخرج شتمها بأقذر الألفاظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

حظك اليوم.. فرص جيدة تنتظر مواليد برج الثور الجمعة 21 أكتوبر 2022

أسلحة ثقيلة ومؤلفات جيدة.. أوكرانيا تخطف الأنظار في معرض فرانكفورت للكتاب

تحذير لطلاب المدارس.. عصائر معلبة ضارة بالصحة في الأسواق

فيديو

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ