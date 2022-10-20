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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي: غنيت لوردة وعمري 15 وتعلمت عود

أنغام
أنغام

حلت المطربة نوال الزغبى، ضيفة برنامج أنغام، المذاع على قناة دى إم سى، في حلقة اليوم.

قالت نوال الزغبي، :"قدمت في برنامج هوايات وعمري 9 سنوات وغنيت أغنية لوردة "أكدب عليك" .. كنت أحب الأغانى التي بها إحساس ومغنى".

نوال الزغبي تتحدث عن بداية مشوارها الفني مع أنغام

أنغام تروج لحلقة جديدة من برنامجها في ضيافة نوال الزغبي

وتابعت: "قدمت في برنامج استوديو الفن وكان عمرى 15 سنة وغنيت للمطربة وردة ، ودرست الموسيقى وتعلمت العود وكان عمرى 11 عاما وظللت اتعلم العود لمدة 4 سنوات ولكن لم أحب العود لأن العود للبنات آلة مزعجة وتعلمت العزف على البيانو".

وكشفت نوال خلال الحلقة العديد من الأسرار والكواليس التى تكشفها لأول مرة من خلال حلقة اليوم وكان منها بداية مشوارها الفني وعلاقة والدها الذي كان يقوم بتسجيل صوتها وهي صغيرة فى السن وتقوم بغناء بعض أغنيات زمن الفن الجميل.

وتابعت نوال الزغبي فى حديثها مع المطربة أنغام فى برنامجها الجديد والذي يذاع عبر فضائية DMC أنها تعشق الأغاني منذ نعومة اظافرها حيث أن والدها كان يقوم بتسجيل صوتها وهي عندها عامين وثلاثة وتردد بعض الأغانيات التى تحفظها لكبار النجوم.

وقدمت نوال خلال الحلقة مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة والتى تفاعلت معها أنغام وأكدت لها أنها مطربتها المفضلة.

نوال الزغبي المطربة نوال الزغبي أنغام استوديو الفن برنامج استوديو الفن الموسيقى

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