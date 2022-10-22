رئيس الشعبة: أزمة الأرز ستنتهي خلال 15 يوما

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه يتوقع استقرار أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة وسيكون سعر الأرز المعبأ لا يتعدى الـ15 جنيهًا والسايب في 12 جنيهًا وستكون هذه الانفراجة بعد أسبوعين من الآن".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" بقناة المحور"،:" "المنظومة لما قرر الدكتور علي المصيلحي ينفذها الفلاح كان رافض يورد ومضارب القطاع الخاص بدأت ترفع الأسعار أكثر من ألفين جنيه عن سعر المنظومة التي يرغب التموين في استقبالها".

وأكمل:""حصل بعض الضروبات وبعد وقف مضارب القطاع الخاص حصل تعطش رغم المحصول الوفير ولكن تم تدارك هذا الموضوع فورًا وعلي أثره تراجعت الأسعار"