رجعنا لبعض بعد المصالحة.. وهذا سبب الطلاق..أبرز تصريحات حسام حبيب مع عمرو أديب

تحدث الفنان حسام حبيب، لأول مرة بعد فترة غياب طويلة، عن طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال :" بحب شيرين، و كنت بجلس معها أكثر من 15 ساعة فى اليوم ولم أزهق، وتأثر على الهواء، قائلا : بحبها".



أنتي تخينة

وأضاف حسام حبيب خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن شيرين فى حالة نفسية صعبة، و موجودة بالمستشفي، بدون موبايل، و ممنوع عنها الزيارة، و لا تعلم شئ عن أولادها.

ونفى ما تردد أنه كان يقول لشيرين : “إنتي تخينة”، قائلا: “عمري ما قولتلها كده.. أنا سكت وده ضرها”، مضيفا: “أنا مكنتش في حياة شيرين إزاي توصل للمرحلة التالتة من الإدمان بسببي، وإشمعنا دخلت المستشفى بعد بيان الصلح”، محملا أسرتها مسئولية وصولها لهذه المرحلة.

وتأثر حسام حبيب على الهواء وكاد أن يبكي، قائلا :" شيرين مضروبة علقة محترمة، وأنا انضربت شكلها، وهذا المشهد لن ينسي من ذاكرتي".



واعترف حسام حبيب بإدمان شيرين مضيفاً أنه خيرها بينه وبين المخدرات، وأشار إلى أن إدمان الفنانة "وصل في بعض الأحيان إلى أن تصبح المخدرات أهم منه". لكنه أكد أنه، في وقت ما، كان شاهداً على تحسن شيرين ومحاولتها التغلب على الأمر.

كلام شنيع



كشف الفنان حسام حبيب، عن سبب قيام شيرين بشتمه رغم حبها له على حد وصفه.

وقال،:“هي كانت بتتكلم عني كلام شنيع بس لمجرد أنها بتحبني واندفاع ستات ازاي أنا كنت رافض العودة”.

وأكمل:“هي كانت بتعمل كده وشايفة لو فيه خناقة تربطنا ببعض يبقى تمام لأن الحب فضل مستمر رغم الانفصال. وأنا لما أخذت العربية أخدتها عند بسبب اللي كانت بتقوله عليا”.

سحل ومطواة وشتائم وضرب

روى المطرب والملحن حسام حبيب، تفاصيل ليلة اقتياد طليقته شيرين عبد الوهاب للمستشفى مؤخرا.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "هناك من سيرث في شيرين وهددها بالحجر عليها، الأمر الذي جعلنا نأخذ الاحتياطات المطلوبة من أجل تأمين أموال شيرين لصالح بناتها".

وأوضح حسام حبيب: "اقسم بالله العظيم أنا شفت شيرين نازلة حافية من بيتها لابسة البيجاما متعرضة للسحل والضرب مفتوح عليها مطواة أمام طبيب ومنقولة في عربية رغما عنها".

إدمان شيرين المخدرات

رد الفنان حسام حبيب، على سؤال :" هل انت سبب تعاطي شيرين عبد الوهاب المواد المخدرة" ورد منفعلا “ خلافى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، كان بسبب هذا الموضوع”.



وأوضح حسام حبيب:" أنا أهلي كلهم دكاترة وعندهم مستشفيات كبيرة ازاي هيسمحوا أني أكون بتاع مخدرات:.

اتصالحنا ورجعنا بدون ورق

كشف الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة لأول مرة عن علاقته بشيرين، قائلا: "اتصالحنا ورجعنا أزواج أنا وشيرين وماقلناش لحد.. اتطلقنا على ورق ورجعنا بدون ورق".

وأضاف: "شقيق شيرين قاطع علاقته بيها منذ عامين.. ما السبب وراء ظهوره الآن؟ وكان جاي يعتدي علينا ومعاه صحابه مش بس أطباء".

"نازلة حافية ومفتوح عليها مطواة"



وأكمل: "اتضربت من اللي اعتدوا على شيرين. وضلوعي اتكسرت. والبنت المساعدة لها برده، اتعرضت للضرب والإهانة. اللي حصل ميدلش إن دول دكاترة أو أطباء".



كانت منهوبة

وأكمل حسام حبيب: “شيرين كانت منهوبة من الناس اللي عايشين من خيرها، كانت بتأكلهم وتشربهم وكانوا عايزين يمتلكوها، وكان هدفهم ان الشخص ده لازم يمشي، ومش هنكر انهم نجحوا، مضيفا:" شيرين استنجدت بيا لأنها كانت بتتنهش وكانت عاوزاني أنقذها من المحيط المتواجدة فيه".

سبب الطلاق



قال الفنان حسام حبيب، إن بداية خلافه مع شيرين كان موضوع شعرها، وسبب طلاقنا كانت والدتها، مضيفا:" عمري ما أخدت من شيرين عبد الوهاب جنيه لأني مش محتاج وكان معايا فلوس أكتر منها فى البنوك".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" شيرين كانت صديقتي جدا في الاول.. وقالتلي الحقني أنا بتنهش وخرجني من المحيط اللي أنا فيه".

وأضاف حسام حبيب،:" أنا وشيرين كنا صحاب في البداية ومكنتش متخيل أننا هنكون زوجين".

ودافع حسام عن نفسه بعد الاتهامات التي تعرض لها الفترة الاخيرة من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب وقال:بعدين موضوع حلاقة الشعر اللي الناس كلها عرفته، عمري في حياتي ما كنت عنيف مع ست، مش تربيتي، أهلي ناس كلهم متعلمين.