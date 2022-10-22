عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التضخم في سريلانكا يقفز إلى 73.7% خلال سبتمبر

صدى البلد

واصل معدل التضخم في سريلانكا ارتفاعاته إلى مستويات قياسية إذ سجل 73.7% في سبتمبر  الماضي على أساس سنوي وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة  فإن معدل التضخم في سريلانكا تجاوز مستويات 70.2% المسجلة في أغسطس .

كما ارتفع التضخم السنوي في أسعار الغذاء عند 85.8% الشهر الماضي، من مستويات 84.6% في أغسطس  السابق له.

أما أسعار العناصر غير الغذائية فارتفعت إلى 62.8%.

من جانبه أعلن رئيس المركزي السريلانكي ناندالال ويراسينغ أمس أن التضخم وصل إلى ذروته وأنه من المتوقع أن يتباطأ الشهر الجاري.

وصرح الرئيس السريلانكي بأن البلاد تدرس زيادة الضرائب المباشرة لخفض العجز في ميزانية عام 2023.

وكانت سريلانكا توصلت في الشهر الماضي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار. 

سريلانكا معدل التضخم النقد الدولي زيادة الضرائب الضرائب صندوق النقد الدولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

سمعة شيرين| حسام حبيب يتحدث عن أمر خاص على الهواء

ركود يضرب سوق الدواجن.. وجوز الحمام بـ 50 جنيها.. فيديو

أسبوع حزين على الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

ابتزها بصور خليعة.. تفاصيل التخلص من سائق على يد ربة منزل وأخرين بالقطامية

ترشيحاتنا

أعدمهم داعش .. انتشال 12 جثة من مقبرة تدمر الجماعية بسوريا

فضيحة بجيش إسرائيل .. سرقة أسلحة وذخيرة من قاعدة عسكرية كبيرة

انقطاع الكهرباء في أنحاء شاسعة من غرب أوكرانيا جراء قصف روسي

يعادل 24 طن من أقوى المتفجرات.. 15 عاما على سطوع المذنب هولمز

الخلل عند داعش خطير.. الإفتاء: يعتقدون أنهم دون الملياري مسلم يمثلون الدين

936 وحدة سكنية كاملة التشطيب .. مزايا مشروع مثلث ماسبيرو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جديدة لابنة هيفاء وهبي | شاهد

انتقام رينيرا.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من House of the Dragon بعد تسريبها

الرقم صادم.. حقيقة انخفاض المتابعين لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب؟

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 22 أكتوبر 2022: مفاجأة تنتظرك

فيديو

تعرضت للتحرش من طبيب ومخرج شهير شتمها .. أبرز تصريحات ثراء جبيل

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ