التضخم في سريلانكا يقفز إلى 73.7% خلال سبتمبر

واصل معدل التضخم في سريلانكا ارتفاعاته إلى مستويات قياسية إذ سجل 73.7% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة فإن معدل التضخم في سريلانكا تجاوز مستويات 70.2% المسجلة في أغسطس .

كما ارتفع التضخم السنوي في أسعار الغذاء عند 85.8% الشهر الماضي، من مستويات 84.6% في أغسطس السابق له.

أما أسعار العناصر غير الغذائية فارتفعت إلى 62.8%.

من جانبه أعلن رئيس المركزي السريلانكي ناندالال ويراسينغ أمس أن التضخم وصل إلى ذروته وأنه من المتوقع أن يتباطأ الشهر الجاري.

وصرح الرئيس السريلانكي بأن البلاد تدرس زيادة الضرائب المباشرة لخفض العجز في ميزانية عام 2023.

وكانت سريلانكا توصلت في الشهر الماضي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار.