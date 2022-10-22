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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

40 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أكتوبر 2022

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم، السبت 22 أكتوبر 2022 استقرارا، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم السبت 22 أكتوبر    

أسعار الدواجن البيضاء: بين 30 و35 جنيهًا للكيلو في المزرعة، 39 و40 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

أسعار الدواجن البلدي: بين 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 49 و50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأوراك: بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه: بين 75 و90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الرومي: بين 55 و65 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات البيضاء: بين 24 و25 جنيهًا للكيلو.

وطبق الكبد والقوانص بـ 20 جنيها .

ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، 

ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا 

أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا .

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية 

كما شهدت أسعار الكتاكيت تراجعًا أيضًا، حيث جاء سعر الكتاكيت في السوق المحلية كالتالي:

سعر كتكوت أبيض: بين 5 و5.25 جنيه.

سعر كتكوت ساسو: 4.75 و5 جنيهات.

 

أسعار طبق البيض اليوم السبت 22 أكتوبر في السوق المحلية

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 86 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض إلى 80 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي فوصل إلى 90 جنيها

أسعار البط اليوم   

أسعار البط البلدي بـين 55 و60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 49 و53 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط الفرنساوي بين 26 و28 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط المولار بين 35 و38 جنيها للكيلو في المزرعة

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