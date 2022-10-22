الأردن .. تعرف على حالة الطقس بالمملكة اليوم

كشفت تقارير أردنية أن الأجواء فى المملكة نـهـــــار اليوم السبت، تكون خريفية لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وخلال ساعات المساء والليل، اصبح الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ،والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأردنية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية

أما يوم غد الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12، وفي مرتفعات الشراة 21 - 13، وفي مناطق البادية 29 - 16، وفي مناطق السهول 27 - 16، وفي الأغوار الشمالية 32 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 33 - 22 درجة مئوية.