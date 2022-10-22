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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني: روسيا لم تهدد بتصعيد الأزمة في أوكرانيا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن روسيا لم تهدد ألمانيا قط بتصعيد الأزمة في أوكرانيا.

وفي رده على سؤال صحفي حول "ما إذا كان بوتين قد هدد بتصعيد الصراع"، رد شولتس بأن وسائل الإعلام الغربية تفسر بحرية تامة التقارير الرسمية حول المفاوضات بين برلين وموسكو.

وأضاف المستشار: "لأسباب وجيهة، لا أبلغ عن المفاوضات التي أجريتها مع الرئيس الروسي. لكن ما يمكنني قوله.. هو أن التقارير التي قرأتها عن التهديدات المزعومة خلال هذه المفاوضات كاذبة".

وكان شولتس قد حذر من مخاطر فرض أسعار أعلى للغاز والنفط. 

ووفقا له، فإن القرار السياسي بشأن "سقف السعر" قد ينتج عنه نقص في موارد الطاقة في أوروبا، حيث سيبيعها منتجو الوقود بشروط أفضل لهم.

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