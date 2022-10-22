عبدالمنعم سعيد: الجمهورية الجديدة نقطة فارقة مميزة في تاريخ مصر

قال المفكر السياسى عبد المنعم سعيد، إن القيادة السياسية تدعم الحوار الوطنى أو المؤتمر الاقتصادى، مؤتمر المناخ العالمى بالتزامن مع الجمهورية الجديدة ومشروعاتها التنموية العملاقة .



وأضاف "سعيد" خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن الجمهورية الجديدة نقطة فارقة مميزة فى تاريخ مصر والتى تتوازى مع روية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتقييم كافة مؤشرات الإنجاز الماضية واستكمال مشروعات أخرى خلال الفترات القادمة .

وتابع أن الأزمات العالمية المتلاحقة تتطلب من كافة دول العالم المساندة والتكاتف للخروج من كافة هذه الاضطرابات بأقل خسائر .