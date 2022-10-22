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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالمنعم سعيد: الجمهورية الجديدة نقطة فارقة مميزة في تاريخ مصر

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال المفكر السياسى عبد المنعم سعيد، إن القيادة السياسية تدعم الحوار الوطنى أو المؤتمر الاقتصادى، مؤتمر المناخ العالمى بالتزامن مع الجمهورية الجديدة ومشروعاتها التنموية العملاقة .


وأضاف  "سعيد" خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر  ، أن الجمهورية الجديدة نقطة فارقة مميزة فى تاريخ مصر والتى تتوازى مع روية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتقييم كافة مؤشرات الإنجاز الماضية واستكمال مشروعات أخرى خلال الفترات القادمة .

وتابع أن الأزمات العالمية المتلاحقة تتطلب من كافة دول العالم المساندة والتكاتف للخروج من كافة هذه الاضطرابات بأقل خسائر . 

الدكتور عبد المنعم سعيد مشروعات دول العالم mbc مصر مؤشرات صباحك مصري

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