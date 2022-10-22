عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متسبناش وإحنا في ضهرك.. المصريون للرئيس السيسي: ربنا يعينك علينا

صدى البلد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن آراء المصريين في الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.

 

وأشاد أحد المواطنين بتعامل الرئيس السيسي مع الأزمات العالمية التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، قائلا:" مفيش دولة زي مصر في العالم".


وقال أحد المواطنين:" ربنا يعينك علينا ويصلح حال البلد"، وتقدم آخر بالشكر للرئيس السيسي على ما يقدمه للمواطنين من حياة كريمة، قائلة :" شكرا يا سيادة الريس".

 

وعلق آخر على الإنجازات والمبادرات التي قام بها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، قائلا:" ربنا يعينك علينا وإحنا كلنا في ضهرك"، وتابع آخر: “خليك يا ريس معانا ومتسبناش وكلنا في ضهرك".


ووجه المواطنين الشكر للرئيس السيسي، قائلين:" شكرا عشان قدرت تغير البلد.

السيسي المصريين الرئيس السيسي عهد الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

بمعايير دولية ومحلية.. حقيقة كوبري سميرة موسي بالتجمع الخامس

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 5 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

حسام حبيب يفجر مفاجأة بشأن تواجده بشقة شيرين في الواحدة ليلا

ضبط موظف حاول غسل 5 ملايين جنيه من ثروة غير مشروعة

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن معتمري الخارج

اشتعال الأوضاع بالقدس والضفة.. اشتباكات ومداهمات عنيفة من الاحتلال

الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية.. الدولار يسجل 19.72 جنيه.. ومفاجأة بأسعار الذهب|خدمات تهمك

على هامش قمة المناخ.. مصر تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان ياسمين صبري| شاهد

بملابس غير تقليدية.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

من سوق الجمعة.. حسن شاكوش يثير الجدل على السوشيال ميديا بملابس غريبة

قبل ما يروح المدرسة.. مشروب سحري للأطفال لتقوية المناعة

فيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار محلك سر.. تغطية خاصة

أخر ما لحن بليغ حمدي.. على الحجار يستعد لطرح أغنية يا أرضنا

بعيدا عن الفضائح والقضايا.. راغدة شلهوب تكشف كواليس حلقة ريهام سعيد.. فيديو

الرجالة مالهاش لازمة.. فتاة تحتفل بعيد ميلادها بفستان زفاف بدون عريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ