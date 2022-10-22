متسبناش وإحنا في ضهرك.. المصريون للرئيس السيسي: ربنا يعينك علينا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن آراء المصريين في الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.

وأشاد أحد المواطنين بتعامل الرئيس السيسي مع الأزمات العالمية التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، قائلا:" مفيش دولة زي مصر في العالم".



وقال أحد المواطنين:" ربنا يعينك علينا ويصلح حال البلد"، وتقدم آخر بالشكر للرئيس السيسي على ما يقدمه للمواطنين من حياة كريمة، قائلة :" شكرا يا سيادة الريس".

وعلق آخر على الإنجازات والمبادرات التي قام بها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، قائلا:" ربنا يعينك علينا وإحنا كلنا في ضهرك"، وتابع آخر: “خليك يا ريس معانا ومتسبناش وكلنا في ضهرك".



ووجه المواطنين الشكر للرئيس السيسي، قائلين:" شكرا عشان قدرت تغير البلد.