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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على هامش قمة المناخ.. مصر تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي السعودي صالح ناصر الشمراني

أكد الخبير الاقتصادي السعودي صالح ناصر الشمراني، على أهمية التعاون الاقتصادي المصري السعودي.

وأشار إلى أن مصر ستستضيف النسخة الثانية من «قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» يوم 7 نوفمبر و«منتدى مبادرة السعودية الخضراء» يومي 11 و12 نوفمبر المقبل؛ في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار: «من الطموح إلى العمل»، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27).

وأوضح الشمري، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية لموافقتها على استضافة الحدثين على أراضي جمهورية مصر العربية، تزامنا مع انعقاد (COP27).

وقال إن مؤتمر المناخ يجمع دول العالم تحت مظلة واحدة للارتقاء بالطموحات المناخية العالمية، من خلال تحفيز العمل المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يأتي إيمانا من السعودية ومصر، بأهمية العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.

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