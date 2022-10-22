الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية.. الدولار يسجل 19.72 جنيه.. ومفاجأة بأسعار الذهب|خدمات تهمك

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الخدمية عن أسعار الذهب اليوم السبت 22-10-2022 وحالة الطقس، وأسعار الدولار والعملات.. ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



مفاجأة في عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 22-10-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1269 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1110 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 951 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 8880 جنيها.



الدولار بكام.. آخر تحديث لأسعار العملات اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.72 جنيه للبيع، و19.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.36 جنيه للبيع و19.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.18 جنيه للبيع و22.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.25 جنيه للبيع و5.21 جنيه للشراء.







أمطار رعدية بهذه المناطق .. الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر.

استمرار الأجواء الخريفية

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن البلاد تشهد استمرار الأجواء الخريفية وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت "غانم" أن الأجواء خلال فترة النهار مابين المعتدلة والمائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية على رأسها القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن الأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

انخفاض ملحوظ بـ درجات الحارة خلال ساعات المساء

وأشارت إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الليل وذلك مع غياب أشعة الشمس، موضحة أن الأجواء في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر تكون مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بـ تلك المناطق

وأوضحت أنه مع وجود المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا سيكون هناك فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مصحوبة بفرص لسقوط الأمطار، وستكون أمطار خفيفة لمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية في صحراء مطروح.

ولفتت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وقد تمتد الأمطار اليوم خلال ساعات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار



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غدًا.. العظمى تسجل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى

وأكدت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن غدًا الأحد سيشهد انخفاض في درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، أما بالنسبة لفترة الليل فتسجل بين 18 و19 درجة مئوية.

رعدية أحيانًا.. تزايد فرص سقوط الأمطار

وحذرت من تزايد فرص الأمطار غدًا وزيادتها على المناطق الداخلية، حيث تكون أمطار من خفيفة لمتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا على المناطق الساحلية وعلى جنوب الوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

أمطار متفاوتة في الشدة يومي الأحد والإثنين

واستطردت أن يومي الأحد والإثنين سيشهدان كمية أمطار متفاوتة في الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة، مؤكدة على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل يومي وارتداء الملابس الخريفية واصطحاب قطعة ملابس إضافية "جاكيت".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 21

الإسكندرية 26 20

الإسماعيلية 29 17

الدقهلية 28 22

الغردقة 31 21

المنيا 29 18



