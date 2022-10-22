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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى كامل يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور مطربي المهرجانات للإعلان عن قرارات المجلس

مصطفى كامل
مصطفى كامل

يعقد المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مؤتمرا صحفيا بحضور أعضاء مجلس الإدارة وجميع مطربي المهرجانات للإعلان عن قرارات المجلس بشأن موقف أغاني المهرجانات.

المؤتمر يعقد غدا الساعة الثالثة عصرا بمقر نقابة المهن الموسيقية بوسط البلد.

عقد الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- اجتماعا مساء أمس الأربعاء مع الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط لمغنيي المهرجانات. 

ودعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وأعضاء المجلس، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لاجتماع لوضع ضوابط عمل المطربين ومؤدي المهرجانات الشعبية، فضلا عن الخروج بتوصيات هامة ويتم العمل بها منذ الإعلان عنها، في أعمال الدراما والسينما، وذلك أمس الأربعاء 19 أكتوبر، بمقر نادي الممثلين في تمام الساعة السادسة مساءًا.

وأكد الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- على ضرورة التنسيق بين النقابة، والرقابة على المصنفات الفنية، ونقابة المهن التمثيلية، من أجل منع أي أغاني تحمل كلمات مسفة وغير لائقة. وأضاف مصطفى كامل، خلال اجتماعه مع الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- أنه لا يطلب من المطربين غناء أغاني فصيحة، لأن كبار المغنيين لا يفعلوا ذلك، ولكن يطلب منهم غناء كلمات غير مبتذلة. وأوضح مصطفى كامل، أنه وجه الدعوى لرئيس الرقابة على المصنفات الفنية (دكتور خالد عبد الجليل) من أجل حضور هذا الاجتماع لكنه لم يتمكن من الحضور. وأكد مصطفى كامل، أنه لا يقف أمام المطربين، معلقا: «أنا مش جاي أقطع عيش حد لكن هدفي وضع ضوابط للأغنية في مصر».

المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مطربي المهرجانات اغاني المهرجانات

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