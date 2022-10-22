تيسير مطر : ترابط وتكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني

قال تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إن الرئيس السيسي يولي الحالة الاقتصادية اهتماما بالغا، متابعا: المحور الاقتصادي واحد من أهم المحاور التي تشغل الجميع.

وأضاف "تيسير مطر"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك ترابط وتكامل ما بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، متابعا: العالم أجمع يعاني الآن من مشاكل اقتصادية.

ولفت الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية: إلى أن الدولة المصرية تأثرت بأزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، ولذلك أصبح هناك اهتمام بالغ بالاقتصاد المصري وضرورة تقدمه.

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي حدث كبير، ويأتي في توقيت مهم للغاية، مشيدا بمشاركة الاحزاب والقوى السياسية بالمؤتمر الاقتصادي.