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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان وحظك اليوم 23 أكتوبر: يجلب اليوم ثروات مختلطة

برج الميزان
برج الميزان

برج الميزان يتمتع بالعديد من الصفات التي تجعله متربعا على باقى الأبراج ، برج الميزان لديه الكثير من الطموح ووضع أفكار تساعده على النجاح كما يتميز برج الميزان بالأناقة والحرص على التوفيق بين ألوان الملابس، و يمتلك قلبا طيبا يجعل لديه القدرة على العطاء التى تجعله يشعر بالمرح.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير  برج الميزان الفنان عمرو دياب.

ويقدم موقع "صدى البلد" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

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برج الميزان.. حظك اليوم السبت 22 أكتوبر: تعرف على وضعك المالي الراهن

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برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 : زيارة عائلية

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022

  اليوم قد يجلب ثروات مختلطة لأصحاب برج الميزان. حقق أقصى استفادة من اليوم باستخدام مهاراتك الدبلوماسية، قد يكون الحفاظ على لياقتك أسهل بفضل جهودك لتصبح أكثر نشاطًا الآن هو وقت ممتاز لاتخاذ خطوات لجعل علاقة رومانسية طويلة الأمد رسمية يمكنك إعادة الاتصال بأشخاص اعتادوا أن يحتلوا مكانة خاصة في قلبك بعد فترة طويلة من الانفصال، قد تحقق الشركات الجديدة أرباحًا كبيرة بشكل غير متوقع لبعض أفراد الميزان الأصليين، قد تواجه صعوبة في الالتحاق بجامعات مرموقة أو الحصول على وظيفة جيدة بناءً على اختياراتك في الجامعة. ولكن ، إذا واصلت العمل الجيد ، فقد تحصل على مكافأة قريبًا، من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين لنزاع عقاري معقد ربما سيستمتع كل فرد في العائلة برحلة إلى الجبال.

توقعات برج الميزان مهنيا

من المحتمل أن يكون وضعك المالي صحيًا ، ولكن قد لا يكون لديك متسع كبير للادخار، قد يحاول بعض الناس استغلالك، خذ نصيحة الآخرين بحب، الاستثمار الناجح يتطلب دراسة مستقلة.

توقعات برج الميزان عاطفيا

 قد يجعل عمل شريكك أو مرضه، صعوبة شعورك بقربك منه؛ وذلك بسبب مشكلات الثقة المحتملة.

توقعات برج الميزان صحيا

عليك أخذ قسط من الراحة قد يساعدك على التعافي، أيضًا ، تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ومليئًا بالأطعمة المليئة بالطاقة لتسريع الشفاء، حاول أن تحافظ على رطوبتك واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وتجنب الأكل في وقت متأخر من الليل.

توقعات برج الميزان خلال الأيام المقبلة

يواجهك عملك المستمر في المكتب بعض الصعوبات. أفضل طريقة للتعامل مع العميل الذي يتصرف بطريقة غير منطقية ومتطلبة هي التزام الهدوء. قد يتسبب فقدان هدوئك في حدوث اضطراب كبير، حافظ على سلوك بارد ، ولا تضيف الوقود إلى النار .

رقم الحظ: 17

لون الحظ: رمادي فاتح

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