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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تروج لحلقتها مع فريق واما

صدى البلد

روجت المطربة أنغام  لحلقتها القادمة من برنامجها "أنغام"، مع فريق واما.

ونشرت أنغام فيديو برومو الحلقة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكتبت:" انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج أنغام، يوم الخميس والجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة".

وكانت قد شاركت الفنانة نوال الزغبى متابعيها بـ صور لها من حلقتها مع الفنانة أنغام فى برنامج “أنغام” وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام .

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وعلقت نوال الزغبى " حلقة رائعة مع #انغام تابعونا الليلة على الساعة ٩ في الجزء الثاني . 
 

وحلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة برنامج "انغام"، المذاع على قناة دى إم سى، وتحدثت العديد من الأمور الشخصية والفنية.


قالت المطربة نوال الزغبى، أنا دائماً استمتع بما افعل، وجودى معك هنا استمتع به، وأكون سعيدة وأنا أقدم الأغانى، فالأغانى التي أقدمها على المسرح أقدمها بالشغف .

الفنانة انغام الفنانة نوال الزغبي المطربة انغام المطربة نوال الزغبي واما

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