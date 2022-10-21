بـ بدلة حرير .. أنغام تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

حرصت النجمة انغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت المطربة انغام في الصور بإطلالة أنيقة ، ببدله حرير بأكمام طويلة باللون الفوشيا مما كشف عن رشاقتها، انتعلت حذاء عاليا باللون الأبيض، ونالت صورها إعجاب متابعيها على.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت انغام على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة غير المبالغ فيها.



برنامج أنغام الجديد

هذا وتتألق النجمة أنغام، خلال الفترة الحالية في عالم تقديم البرامج، وذلك من خلال إطلاق برنامج يحمل اسمها على قناة dmc، ويعرض في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتستضيف خلاله عدد من نجوم الفن والغناء، فضلا عن عدد من الإعلاميين.

أحدث أعمال أنغام

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "عارفة قيمتي" التي تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يوم 9 من شهر أغسطس الماضي، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم.