سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد 23-10-2022

سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد 23-10-2022، بداية تعاملات الأسبوع الجاري، مواصلا الاستقرار منذ تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لآخر تحديث.

وسجل سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 5.22 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

وتراوح سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم بين 5.07 و5.24 جنيه للشراء و 5.24 و5.26 للبيع.

يرصد “صدى البلد”، سعر الريال السعودي في البنوك اليوم، الأحد، 23-10- 2022، بحسب أخر تحديث.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

وسجل سعرالريال السعودي 5.24 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وهو أعلى سعر لشراء الريال، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد إلى 5.23 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق 5.22 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم وصل الريال السعودي إلى 5.22 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع في بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 5.10 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي وصل الريال السعودي إلى 5.21 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وقدم المصرف التحد أقل سعر لشراء الريال السعودي مسجلا 5.07 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر إيران للتنمية 5.08 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، وفي بنك الأسكندرية وصل سعر الريال السعودي إلى 5.20 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر صرف العملات الأجنبية

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو إلى 19.23 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 22.10 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع، والين الياباني سجل 13.09 جنيه للشراء و13.15 جنيه للبيع، واليوان الصينب 2.71 جنيه للشراء و2.72 جنيه للبيع.

سعر صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي نحو 5.22 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 63.17 جنيه للشراء ، و 63.49 جنيه للبيع.

وحول الدرهم الإمارتي فسجل سعر الشراء 5.34 جنيه وسجل سعر البيع 5.36 جنيه.