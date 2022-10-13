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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي اليوم الخميس 13-10-2022

سعر صرف الريال السعودي
سعر صرف الريال السعودي

استقر سعر صرف العملات العربية اليوم الخميس 13-10-2022، في البنك المركزي المصري، وفقا لأخر تحديث.

وسجل سعر الريال السعودي عند 5.22 جنيه وسعر البيع عند 5.24 جنيه، ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 63.25 جنيه للشراء ، و 63.52 جنيه للبيع.

وحول الدرهم الإمارتي فسجل سعر الشراء 5.34 جنيه وسجل سعر البيع 5.36 جنيه.

يرصد “صدى البلد”، سعرالريال السعودي في البنوك اليوم، الخميس ، الموافق 13 أكتوبر 2022،  وفقا لآخر تحديث.

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آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-10-2022

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ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر.. والجرام يربح 7 جنيهات

أعلي سعر للريال السعودي 

سجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي 5.24 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وقدم بنك المصرف المتحد أقل سعر للريال السعودي مسجلا 5.07 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وكريدي أجريكول سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5.02 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأسكندرية 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

 سعر الدولار 

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا خلال  تعاملات اليوم الخميس الموافق 13-10-2022؛ علي مستوي البنوك التي تعمل بمصر والبالغ عددها 38 بنكاً.

متوسط سعر الدولار اليوم 


بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك:"قطر الوطني الأهلي QNB، ، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك" الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات.

أعلى سعر لشراء الدولار 


وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و ميد بنك.

أقل سعر للدولار


ووصل اقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع  في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".

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