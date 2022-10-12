سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-10-2022، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 5.22 جنيه وسعر البيع عند 5.24 جنيه، وفقا لأخر تحديث للموقع الرسمي للبنك.

يرصد “صدى البلد”، سعرالريال السعودي في البنوك اليوم، الأربعاء، الموافق 12 أكتوبر 2022، وفقا لآخر تحديث.

أعلي سعر للريال السعودي

سجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي 5.24 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وقدم بنك المصرف المتحد أقل سعر للريال السعودي مسجلا 5.07 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وكريدي أجريكول سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5.02 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأسكندرية 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

وعلى صعيد باقي العملات العربية،سجل الدينار الكويتي سجل سعر للشراء 63.25 جنيه، وسعر البيع 63.52 جنيه لكل دينار.



وحول الدرهم الإمارتي فسجل سعر الشراء 5.34 جنيه وسجل سعر البيع 5.36 جنيه، فيما سجل سعر اليوان الصيني سعر الشراء 2.73 جنيه وسعر البيع 2.75 جنيه.

وعلى صعيد منفصل، سبق أن سجل الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي 33.2 مليار دولار بعد ان كان 33.141 مليار في أغسطس السابق له، بزيادة 50 مليون دولار، وفقا للبنك المركزي المصري، إذ يعد ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر بالإضافة لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية، حيث يغطي الاحتياطي كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل 7 أشهر على الأقل وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تعد تلك المدة تتجاوز المعدلات العالمية.