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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-10-2022

صدى البلد

 سعر الدولار في البنوك استقر في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-10-2022، بعد أن شهدت ارتفاع أمس بنحو قرشين وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري وذلك في بداية تعاملات اليوم، 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

وعلى المستوى العالمي، تراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الأخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

فيما ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضها لخمس جلسات متتالية

يرصد “صدى البلد”، أسعار الدولار ختام اليوم، الأربعاء ، الموافق 12 أكتوبر 2022، وذلك بحسب أخر تحديث للبنوك العاملة في مصر . 

 سعر الدولار 

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا خلال  تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-10-2022؛ علي مستوي البنوك التي تعمل بمصر والبالغ عددها 38 بنكاً.

سعر الدولار في البنوك 

أعلى سعر لشراء الدولار 


وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و ميد بنك.

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

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سعر صرف الدولار والعملات في البنوك اليوم الأربعاء 12-10-20222

أقل سعر للدولار


ووصل اقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع  في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي.

أسعار الدولار اليوم 


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

متوسط سعر الدولار اليوم 


بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك:"قطر الوطني الأهلي QNB، ، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك" الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدولار في البنوك

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وسبق أن سجل الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي 33.2 مليار دولار بعد ان كان 33.141 مليار في أغسطس السابق له، بزيادة  50 مليون دولار، وفقا للبنك المركزي المصري، إذ يعد ارتفاع الاحتياطي   النقدي بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر بالإضافة لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
 

مكونات الاحتياطي النقدي

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية، حيث يغطي الاحتياطي كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل 7 أشهر على الأقل وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تعد تلك المدة تتجاوز المعدلات العالمية.

 

 

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