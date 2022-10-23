طارق حامد يشارك متابعيه صورة من مباراته الأخيرة بالاتحاد

نشر اللاعب طارق حامد لاعب نادي إتحاد جدة صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وظهر طارق حامد من مباراته الأخيرة بالاتحاد ، مما نال اعجاب متابعيه.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:.
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: بامسعود - أحمد حجازي - عمر هوساوي
خط الوسط: عبدالرحمن العبود - طارق حامد - كورنادو - مدالله العليان
خط الهجوم: هيلدر كوستا - عبدالرزاق حمدالله - رومارينيو.
وبهذه النتيجة، يحتل فريق اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 18 نقطة من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يحتل فريق الوحدة المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.