الأهلي ضد الزمالك.. مجلس أبو ظبي: كل شيء جاهز لاستضافة السوبر المصري

أكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي، أن كل شيء جاهز لاستضافة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر لها الجمعة يوم 28 أكتوبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد، بالإمارات.

وقال سهيل العريفي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "كل شيء جاهز لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري".

وشدد سهيل العريفي على أن المباراة ستقام في موعدها دون أي تعديل.

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا:

في سياق آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على إنبي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري، بينما تغلب سيراميكا كليوباترا على المصري بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، ويأتي الزمالك في المركز الثالث بنفس الرصيد.