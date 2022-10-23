عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية مع المواطنين

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

التقى اليوم الأحد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم لإتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام.

واستمع المحافظ، لشكوى مواطن بقرية عزبة سلكا بشبين الكوم يتضرر من قيام عدد من أصحاب مقطورات كسح الصرف المنزلى بإلقاء المخلفات في مسطح مائي وذلك بالمخالفة بالقانون وبما يضر بصحة الأهالى، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم بحصر أسماء أصحاب المقطورات التى تقوم بهذه الأعمال المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم .

محافظ المنوفية: إزالة 100 حالة تعد ضمن الموجة الـ 20

ربط الجزيرة المعزولة في المنوفية بالجانب الآخر واستمرار تعلية الجسر.. صور

كما كلف المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بفحص شكوى موجهة دراسات اجتماعية بإدارة قويسنا التعليمية تتضرر من اضطهاد وتعنت الموجه العام ضدها، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما تضمن اللقاء طلب مواطن بناحية فيشا الكبرى بمنوف يلتمس تخفيض المبلغ المستحق عليه قيمة التقنين لمنزله المقام على أرض أملاك دولة مراعاة لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة، وكلف المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بإعادة دراسة السعر والعرض عليه، كما وافق المحافظ على طلبه الخاص بنقل ابنه من مدرسة التنمية الفكرية بمنوف إلى مدرسة بالقرية "نظام الدمج" مراعاة لظروفه الصحية، مؤكدا إنه لامانع في ضوء الضوابط.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن بناحية عرب الرمل مركز قويسنا يتضرر من قرار إزالة لملكيته الخاصة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وكذلك مدير مديرية الشئون الصحية بدراسة طلب طبيبة تلتمس الموافقة على منحها إجازة دخول الامتحانات لدراسة الماجيستير  طبقا للقرار الوزارى رقم 525 لسنة 2012، مؤكدا على تسهيل الإجراءات وأنه لا مانع في ضوء الضوابط، كما استمع المحافظ لشكوى مواطنة بناحية منوف تلتمس نقل نجلها إلى مدرسة العميد محمود عادل القارح الرسمية المتميزة مراعاة لظروفه الخاصة وأكد المحافظ أنه لامانع مع مراعاة السن.

لقاء المواطنين محافظ المنوفية اخبار محافظة المنوفية اخبار المنوفية المنوفية شكاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مباراة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

حلمي بكر كشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

تجردت من آدميتها.. أستاذة جامعية تجبر طفلها على فعلة شنيعة| القصة الكاملة

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

ترشيحاتنا

الكشف عن معلومات جديدة حول القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن الوضع الاقتصادي المصري

لـ تحسين الاستثمار.. مدبولي: مدة استخراج التراخيص أصبحت 20 يوما بدلا من 173

يضم أنواعا فاخرة.. مزاد جديد لسيارات جمارك مطار القاهرة.. تفاصيل

رئيس الوزراء: إنشاء 17 مجمعا يضم 5 آلاف مصنع بتكلفة 10.2 مليار جنيه

بتهمة الخيانة.. أوكرانيا تعتقل رئيس أكبر شركة لإنتاج المحركات والصواريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بطريقة موتك من خلال مشيتك.. علماء يطلقون دراسة صادمة

حكاية أجمل صورة في مصر.. ماذا حدث في قرية غمازة بالجيزة؟

مشهد مهيب.. القصة الكاملة لتكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بالجيزة

فيل يحاول ركوب ميكروباص سياحي هندي..فيديو

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ