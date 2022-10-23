"مهارات العرض والتقديم والإلقاء المتميز" برنامج تدريبي بمعهد الإرشاد الزراعي

انهى معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات البرنامج التدريبي حول "مهارات العرض والتقديم والإلقاء المتميز" والذى تم تنفيذه خلال الفترة من 9 إلى 20 أكتوبر في محطات بحوث السرو بدمياط، والجميزة في الغربية، وسخا في كفر الشيخ.

وقال الدكتور ياسر الحيمري وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، أن ذلك يأتي استمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية للمعهد، وفى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمود حسن ضيف مدير المعهد، والدكتور محمد أبوالسعود وكيل المعهد لشؤون المحطات.

وأضاف الحيمري، ان البرنامج التدريبي استهدف تنمية معارف ومهارات المتدربين العاملين بهذه المحطات البحثية من أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم في عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات: أنواع العرض والتقديم، والإعداد والتخطيط الجيد للعرض، ومهارات تقديم العرض، وأهداف العرض والتقديم، وأفضل طرق العرض والتقديم، ومحتوى المادة المعروضة، والوقت المخصص للعرض، ومفهوم المساعدات التدريبية، ودور المساعدات التدريبية فى تحقيق الأهداف التدريبية، والقواعد الواجب مراعاتها عند إستخدام المساعدات التدريبية، إضافة إلى المهارات المطلوبة لدى المدرب لإستخدام المساعدات التدريبية، ومعوقات إستخدام المساعدات التدريبية، والأنواع الرئيسية للمساعدات التدريبية، والمساعدات التدريبية وعلاقتها بإستراتيجيات التدريب.

وأضاف وكيل المعهد، أن البرنامج شهد حضورا مكثفا من المتدربين بالمحطات البحثية التى تم تنفيذ البرنامج بها حيث شارك فيه حوالي 90 من أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم من العاملين بهذه المحطات البحثية الثلاث، وشارك في تنفيذه نخبة من خبراء معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية.