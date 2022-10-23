وزير الدفاع الروسي يبلغ نظيره التركي بهواجسه من استخدام كييف لـ"قنبلة قذرة"

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، تناول في اتصال هاتفي اليوم "الأحد" مع نظيره التركي خلوصي أكار، هواجس موسكو بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".

وأوضح بيان للدفاع الروسية أن شويجو وأكار بحثا الوضع في أوكرانيا، حيث أبلغه هواجس الجانب الروسي بشأن استفزازات محتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".

كانت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية نقلت اليوم عن مصادر موثوقة بدول مختلفة، بما فيها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد نظام كييف استفزازا باستخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.