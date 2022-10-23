لأول مرة فى مستشفى شبراخيت.. إجراء جراحة عملية فتق إربى بالمنظار بالبحيرة

نظم قسم الجراحة العامة بمستشفى شبراخيت المركزى ورشة عمل ، تضمنت شرحا وافيا ومتميزا عن حالات المناظير ومحاضرة ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد غباشى إستشارى الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير ومدرس الجراحة العامة والمناظير كلية الطب القصر العينى .

إجراء جراحة عملية فتق إربى بالمنظار بالبحيرة

جاء ذلك فى اطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها ، وضرورة استمرار التعليم الطبي المستمر ، للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن ، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصرى

أقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية .

إجراء جراحة عملية فتق إربى بالمنظار بالبحيرة



وحضر ورشة العمل أطباء قسم الجراحة ، وقد شارك الأستاذ الدكتور أحمد غباشى ، بإجراء عمليتين (فتق إربى+مرارة ) بالمنظار ، بمشاركة الدكتور أمير الشريف أخصائى التخدير ونائب المدير.

إجراء جراحة عملية فتق إربى بالمنظار بالبحيرة

و نجح الفريق الطبي بالمستسفى فى إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ٨ سنوات يعانى تهتك بالطحال ، حضر إلى قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى ، نتيجة سقوط من أعلى سيارة وبعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة والإسعافات الأولية ، تبين وجود تجمع دموي بالبطن وعلى الفور قام الفريق الطبى بنقل المصاب إلى قسم العمليات وعمل إستكشاف جراحى للبطن حيث تبين وجود تهتك بالطحال ، وتم إستئصال الطحال والسيطرة على النزيف ونقل الدم وخروج المريض من العمليات بحالة جيدة .

وتكون الفريق الطبي المشرف على العملية من :

الدكتور أحمد صابر رئيس القسم ، والدكتور سمير الدرينى إستشارى الجراحة ، والدكتور إبراهيم غزلان طبيب مقيم جراحة ، والدكتور إسلام الصائم طبيب متدرب زمالة الجراحة ، والدكتور أحمد رحيم رئيس قسم التخدير ، وفريق التخدير والتمريض بالمستشفى