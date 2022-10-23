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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لأول مرة فى مستشفى شبراخيت.. إجراء جراحة عملية فتق إربى بالمنظار بالبحيرة

إجراء جراحة عملية
إجراء جراحة عملية فتق إربى بالمنظار بالبحيرة

نظم قسم الجراحة العامة بمستشفى شبراخيت المركزى ورشة عمل ، تضمنت شرحا وافيا ومتميزا عن حالات المناظير ومحاضرة ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد غباشى إستشارى الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير ومدرس الجراحة العامة والمناظير كلية الطب القصر العينى .

إجراء جراحة عملية فتق إربى بالمنظار بالبحيرة 

جاء ذلك فى اطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها ، وضرورة استمرار التعليم الطبي المستمر ، للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن ، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصرى

أقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية .

إجراء جراحة عملية فتق إربى بالمنظار بالبحيرة 
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وحضر ورشة العمل أطباء قسم الجراحة ، وقد شارك الأستاذ الدكتور أحمد غباشى  ، بإجراء عمليتين (فتق إربى+مرارة ) بالمنظار ، بمشاركة الدكتور أمير الشريف أخصائى التخدير ونائب المدير.

إجراء جراحة عملية فتق إربى بالمنظار بالبحيرة 

و نجح الفريق الطبي بالمستسفى فى إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ٨ سنوات يعانى تهتك بالطحال ، حضر إلى قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى ، نتيجة سقوط من أعلى سيارة وبعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة والإسعافات الأولية ، تبين وجود تجمع دموي بالبطن وعلى الفور قام الفريق الطبى بنقل المصاب إلى قسم العمليات وعمل إستكشاف جراحى للبطن حيث تبين وجود تهتك بالطحال ، وتم إستئصال الطحال والسيطرة على النزيف ونقل الدم وخروج المريض من العمليات بحالة جيدة .

وتكون الفريق الطبي المشرف على العملية من :
الدكتور أحمد صابر رئيس القسم ، والدكتور سمير الدرينى إستشارى الجراحة ، والدكتور إبراهيم غزلان طبيب مقيم جراحة ، والدكتور إسلام الصائم طبيب متدرب زمالة الجراحة ، والدكتور أحمد رحيم رئيس قسم التخدير ، وفريق التخدير والتمريض بالمستشفى

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